Müsavat Dervişoğlu, şehit Uzman Çavuş Dolapci'nin ailesiyle iftar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailesiyle birlikte iftar yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında 19 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailesiyle birlikte iftarda bir araya geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Şehit Dolapci'nin Ankara'daki baba ocağında baba Mehmet Dolapci, anne Asuman Dolapci ve şehidimizin kız kardeşi ile iftar yapan Dervişoğlu, aileye kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
