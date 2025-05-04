Müsavat Dervişoğlu'ndan Türkeş'in Kabrine Yönelik Olaylara Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin, "Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez ek binada düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'ın, dün babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde yaşanmaması gereken olayların muhatabı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum. Umarım ki olaylara sebep olanlar durumdan bir ders çıkarırlar." ifadesini kullandı.

Alparslan Türkeş'in, millete mal olmuş bir şahsiyet olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretlerine vize uygulanması, onu milletten koparma çabasıdır. Kabristanlar hepimizindir. Anıt mezar statüsünde olması gereken bir yerde bu engellemelerin yapılması da bunlara sebep olanlar açısından bakıldığında utanç verici bir durumdur. Orası statüsü belli olmayan, aileye ait bir alandır. Burayı kendi alanlarıymış gibi görenler ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in hatırasına saygı duymaksızın kabrini koruyup kollama görevini bir sorumluluk olarak addedenler, bu sorumluluğu doğru bir biçimde yerine getirmiyorsa, devletin oradaki düzenlemeye bizzat el atması gerekir diye düşünüyoruz. Oranın bir anıt mezar statüsüne kavuşturulması ve güvenliğinin de devlet tarafından yapılması hususundaki hukuki girişimleri aileyle birlikte başlatacağımızı buradan bildiriyoruz."

Dervişooğlu, dün sabah saatlerinden itibaren kabir ziyareti yapmak isteyen başka arkadaşlarının da saldırıya uğradığına dair bilgi aldıklarını vurgulayarak, "Emniyet güçlerinin gözlerinin önünde birtakım olaylar yaşanırken, bir tek gözaltının olmaması, suç işleme imtiyazına sahip olma duygusunu güçlendirir." diye konuştu.

"Bu ayıp millete karşı yapılmıştır"

Alparslan Türkeş'in mezarının, fuzuli işgale uğrayacak bir yer olmadığına işaret eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabrin bulunduğu yerin birileri tarafından sanki işgal edilmiş gibi gösterilmesi, orada aile de başta olmak üzere birtakım kişilerin engellenmesine yönelik merkezlerin kurulması, oranın Alparslan Türkeş'in mihmandarı olduğu Türkçülük davasının bayram gününde işgal ediliyor görüntüsünün sergilenmesi son derece ayıptır. Bu ayıplı hali düzeltmek, ancak bu ayıplı hale vesile olanlar tarafından gerçekleştirilecek bir şeydir. Herkesi, Alparslan Türkeş'in aziz hatırasına saygıya davet ediyorum. Özellikle bu işin müsebbiplerini. Alparslan Türkeş'i milletten koparabilmeye muvaffak olamayacaklarını da buradan açık ve net olarak söylüyorum. Bu ayıp millete karşı yapılmıştır."

Dervişoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile atılması gereken adımlara ilişkin görüşme yaptığını aktararak, "Son derece nazik bir görüşmeydi. Burada devleti göreve davet ediyorum. Bunlar kim oluyor da insanları birbirinden ayrıştıracak, Alparslan Türkeş'i milletten kopararak yalnızlaştıracak ve kendi inhisarlarına alabilecek kudreti kendilerinde görebiliyorlar?" açıklamasında bulundu.