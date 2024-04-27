Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu

HABER: OGÜN AKKAYA / MERVE GÜVEN - KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibariyle birbirimize sarılarak, yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle iktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın ve kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. Üçüncü turda delegelerin kullandığı oyların 611'ini alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi.

"BİRBİRİMİZE SARILARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Teşekkür konuşmasını yapmak üzere kürsüye alkışlar eşliğinde çıkan ve diğer genel başkan adayı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile sarılan Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısı ne ise onu nasip etsin diye dua ettim. Ülkem, milletim ve partim için dua ettim. Sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir siyasi hareket olduğunun, nasıl bir siyasi ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim. Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan iftihar ediyoruz. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak, yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle iktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın ve kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."