İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'i andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılında andı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasının başbuğu Alparslan Türkeş'i, vefat yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum. Aziz ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.