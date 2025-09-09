Musa Heybet, Seul Savunma Diyaloğu Açılış Töreni'ne Katıldı

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Güney Kore'de gerçekleştirilen Seul Savunma Diyaloğu Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in Seul Savunma Diyaloğu Açılış Töreni'ne katıldığı bildirildi. Bakan Yardımcısı Heybet'in ayrıca Seul Savunma Diyaloğu'na katılan; Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ivan Anusic, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Singapur Savunma Bakanlığı Nezdinde Devlet Bakanı Zaqy Mohamad, Avustralya Strateji, Politika ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hugh Jeffrey, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ve İsveç Savunma Bakanlığı Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Johan Berggren ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.