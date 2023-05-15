CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Muş'ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

Son nüfus sayımının ardından milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşen Muş'ta 242 bin 647 kayıtlı seçmenden 191 bin 77'si sandık başına gitti. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre 861 sandıkta kullanılan oyların 183 bin 811'i geçerli sayıldı. 7 bin 266 oyun geçersiz sayıldığı, CHP'nin seçime girmediği Muş'ta partilere dağılım şöyle oldu: