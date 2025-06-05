Muş'ta Kurban Bayramı Coşkusu

Muş'ta Kurban Bayramı Coşkusu
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Kaymakam Göksu Bayram, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurguladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Millet Bahçesi Çınarlı Kitap Kafe'de düzenlenen törende, protokol üyeleri ile vatandaşlar bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda katılımcılar birbirleriyle bayramlaşarak, sohbet etti.

Programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bayramlar, toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşliği pekiştiren özel zamanlardır. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum" dedi.

Bayramlaşma törenine ilçe protokolü, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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