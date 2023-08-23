Muş'ta Aileler HDP İl Başkanlığı Önünde Oturma Eylemi Yaptı

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Şemsettin Özcan, "HDP benim çocuğumu vermeyene kadar bir yere gitmiyorum. 4 yıldır HDP'nin önünde eylemimi sürdürüyorum. Çocuklara sesleniyorum, eğer beni duyuyorlarsa gelip teslim olsunlar. Orada size hiçbir şey vermiyorlar. Orada size bir fayda yoktur. Gelin burada kalemle oynayın, orada silahla oynamayın. Sizin ne işiniz var silahla. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede. Sonuna kadar HDP'nin önünde eylemimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK da çocuklarımızı başka yere satıyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz ve eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP'ye kim destek veriyorsa, Allah belalarını versin. Bizim başımıza ne gelmişse onların başına da gelsin. Niye HDP'ye destek veriyorsunuz? Biz çocuklarımızı PKK için büyütmedik. PKK ve HDP için değil, okul okumaları için onları büyüttük. Okulda çocuklarımızı alıp götürdüler. Muş'ta da, Diyarbakır'da da eylemimizi sürdüreceğiz. Bu Kürtlük davası değil, bu başka bir şeydir. Dağda bir genç kalana kadar buradan ayrılmıyorum. PKK'ya da HDP'ye de lanet olsun. Bunlar bizden ne istiyorlar. Onların çocukları nerede, bizim çocuklarımız nerede" dedi.

8 yıl önce oğlu kaçırılan Naciye Sönmezyıldız da oğluna hasret kaldığını ifade ederek, "Osman, benim sesimi nerede duyuyorsa, bir telefon açsın. Ona hasret kaldım. Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. 15 yaşında çocuktu, onu kandırıp götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Eğer beni duyuyorsa ve bizi seviyorsan geri dön. Devlet şefkatlidir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocukları kandırdı. Tam 8 yıl oldu çocuğuma hasretim" ifadelerini kullandı. - MUŞ