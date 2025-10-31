Muş'ta 2025 Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Muş Valisi Avni Çakır, ilde 2025 yılı 3. dönem itibarıyla toplam 392 projenin planlandığını belirterek, "Bu projelerimizden 248'i tamamlanmış, 10'u devam etmekte, 7'si ihale aşamasında, 17'sine henüz başlanmamış ve 13 proje ise tasfiye edilmiştir" dedi.

Muş'ta 2025 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Çakır, il genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yatırımların zamanında ve verimli bir şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Vali Çakır, kamu kaynaklarının etkin kullanımına dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti. Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve proje değerlendirmeleriyle devam etti.

Vali Çakır, 2025 yılı 3. dönem itibarıyla toplam 392 projenin planlandığını belirterek, "Bu projelerimizden 248'i tamamlanmış, 10'u devam etmekte, 7'si ihale aşamasında, 17'sine henüz başlanmamış ve 13 proje ise tasfiye edilmiştir. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 27 milyar 537 milyon 474 bin 312 TL'dir. Bu projelerin önceki yıllar harcaması 5 milyar 877 milyon 725 bin 239 TL, 2025 yılı ödeneği ise 4 milyar 224 milyon 635 bin 841 TL'dir. Genel toplamda yatırımlarımız için 2025 yılında 2 milyar 857 milyon 183 bin 112 TL harcama yapılmış olup, yüzde 43,39 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 75,58 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu veriler, ilimiz açısından hem önemli bir potansiyeli hem de ciddi bir sorumluluğu ortaya koymaktadır. Bu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi için hepimizin aynı kararlılık ve özveriyle görev yapması zorunludur" dedi.

Toplantıda yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, yürütülen projelerin son durumuna ilişkin sunumlar yaptı. Katılımcılar, yatırımların seyri ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, koordinasyonun artırılması yönünde görüşlerini paylaştı. - MUŞ