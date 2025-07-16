Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Muş Valiliği koordinesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz konulu resim sergisi gezildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması dev ekrana yansıtılarak vatandaşlara izletildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, tek yürek oldu.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu vurguladı. Aziz milletin o gece vatan, bayrak ve demokrasi uğruna cansiperane bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Vali Çakır, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin birliğine, demokrasimize ve devletimizin bekasına kasteden hain FETÖ'cü darbe girişimi, yalnızca bir kalkışma değil, ülkemizi parçalama teşebbüsüydü. Ancak milletimiz; tankların, silahların karşısına vatan sevgisiyle çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlarımız, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı kararlılıkla direndi" dedi.

Muş halkının da o gece demokrasi nöbetini sabaha kadar sürdürdüğünü ifade eden Vali Çakır, "Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Muşlular bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz'un kutlu direnişine onurlu bir imza attı" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "15 Temmuz; tıpkı Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Harbi gibi bir dönüm noktasıdır. O gece 251 vatandaşımız şehit oldu, binlercesi gazi oldu. Ancak milletimiz sabahında tarih yazdı, karanlık senaryoları boşa çıkardı. Bu ruhu diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Millet olarak birliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bize zarar veremez. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Etkinlik kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, Türk Kızılayı tarafından alandaki vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi. Programda şiir okumalar, Muş Divanı Ekibi'nin türküleri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı.

Gece saat 00.13'te kentteki tüm camilerde okunan sala ile program sona erdi.

Programa, Vali Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel,, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcıları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ