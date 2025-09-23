Murat Kurum ve Amna Al Dahak Al Shamsı İklim Değişikliği Üzerine Görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsı ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsı ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 adaylığı, su kaynaklarının yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Kıymetli mevkidaşıma, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu başta olmak üzere çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. İklim kriziyle mücadelede, uluslararası iş birliğine verdiğimiz önemi vurgulayarak ülkemizin COP31 adaylığına destek beklediğimizi ilettim. Alternatif su kaynakları yönetimi başlığında yeni teknolojiler geliştirme konusunda iş birliği içinde olma iradesi ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin yeni ortak çalışmalarımız adına daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.