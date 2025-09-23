Haberler

Murat Kurum ve Amna Al Dahak Al Shamsı İklim Değişikliği Üzerine Görüştü

Murat Kurum ve Amna Al Dahak Al Shamsı İklim Değişikliği Üzerine Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşı Amna Al Dahak Al Shamsı ile New York'ta bir araya gelerek Sıfır Atık, COP31 adaylığı ve su kaynaklarının yönetimi konularında görüş alışverişinde bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsı ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsı ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 adaylığı, su kaynaklarının yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Kıymetli mevkidaşıma, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu başta olmak üzere çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. İklim kriziyle mücadelede, uluslararası iş birliğine verdiğimiz önemi vurgulayarak ülkemizin COP31 adaylığına destek beklediğimizi ilettim. Alternatif su kaynakları yönetimi başlığında yeni teknolojiler geliştirme konusunda iş birliği içinde olma iradesi ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin yeni ortak çalışmalarımız adına daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.