Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım lansmanında sahneye Cem Karaca'nın "Bu son olsun" şarkısıyla çıktı.

Türkiye yerel seçim için gün sayarken adayların projeleri de netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım lansmanı düzenlendi. Birçok alanda projelerini açıklayan Kurum'un sahneye Cem Karaca'nın "Bu son olsun" şarkısıyla çıkması dikkat çekti.

"GECE GÜNDÜZ BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Gösterinin sonunda dört genç Murat Kurum'a ellerinde tuttukları kağıdı verdi. Gençlerle birlikte sahneye çıkan Kurum, "Çocuklarımızla, gençlerimizle el ele vereceğiz. İstanbul'umuz için gece gündüz beraber çalışacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Murat Kurum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?
1000

Yorumlar (1)

Şerif Ali:

Gözleri öğrenci yurtlarında. Hangi vakfa verecekler?

0
8
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title