Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, kendisine atılan sloganları destek sandı: Allah razı olsun

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Cumhur İttifikakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Konuşması "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganları ile kesilen Kurum, bu sloganların kendisine destek amacıyla atıldığını düşünerek "Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İBB adayı Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte TOKİ mağdurlarının "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganlarına yönelik"Allah razı olsun" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken adayların da seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

MURAT KURUM'A PROTESTO

Burada konuşması sırasında Kurum, TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. Protestocular sık sık "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya" sloganları attı.

Murat Kurum ise bu sloganların kendisine destek amacıyla atıldığını düşünürek "Allah razı olsun" dedi.

Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak 'Allah razı olsun' dedi

TOKİ MAĞDURLARI NE İSTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından evlerinin zamanında bitirilmediği ve taksitlerine sürekli zam geldiğini söyleyen vatandaşlar sık sık protesto düzenliyor. Vatandaşlar projenin başladığı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un olmasından ötürü protestolarını Kurum'a yöneltiyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Murat Kurum 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır? Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor? Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?
500

Yorumlar (2)

Deniz Tutar:

Emeklinin halı perişan...

26
4
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Durmak yok yola bunlarla devam hayaldi gercek oldu

5
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title