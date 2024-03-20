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Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında Kanal İstanbul sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kurum, "İstanbul'da deprem riski bu kadar önemliyken, sokak hayvanları problemleri varken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum bu kadar sıkıntı varken Kanal İstanbul'u gündemimize alamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin öncelikleri doğrultusunda hareket eder." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gazeteciler tarafından kendisine sorulan Kanal İstanbul sorusunu yanıtladı.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde programlarını hızlandırdı. Katıldığı bir televizyon programında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, kendisine yöneltilen Kanal İstanbul sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız

"CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZİN ÖNCELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDER"

Kurum, "İstanbul'da deprem riski bu kadar önemliyken, sokak hayvanları problemleri varken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum bu kadar sıkıntı varken Kanal İstanbul'u gündemimize alamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin öncelikleri doğrultusunda hareket eder." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız

"ÖNCELİĞİMİZ OLMAYAN İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz gün de Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan İBB adayı Kurum, seçimler öncesinde muhalefetin kendisini Kanal İstanbul üzerinden eleştirdiğini belirtti. Kurum, "Her gün soruyorlar. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyorlar. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil." dedi.

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız

Özdemir'in, "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna ise Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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