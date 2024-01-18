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Murat Kurum, Aya Triada Kilisesi'ni ve Beyoğlu esnafını ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ve Beyoğlu esnafını ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ve Beyoğlu esnafını ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum bu kapsamda Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ne ve Beyoğlu esnafına ziyarette bulundu. Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde Kurum'a Aydın Episkoposu Beniamin Dimopulos, Kıdemli Peder Dimitri Mayoğlu, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı ve RUMVADER Yönetim Kurulu Başkanı Yorgo Papalyaris eşlik etti. Kurum'a Beyoğlu Spor forması, kitap ve çiçek hediye edildi.

Murat Kurum esnaf ziyareti sırasında ise Taksim Meydanı'nda bulunan simitçiden simit alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti. Taksim'in meşhur ıslak hamburgerinin de tadına bakan Kurum, kestanecilerin ikramını da geri çevirmedi.

Öte yandan Kurum yanına gelen küçük bir kıza tişört ve ayakkabı hediye etti. Kurum'a ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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