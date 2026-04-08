AK Parti'li Cıngı'dan Geleceğim Meslekte Programı'na ilişkin açıklama

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Geleceğim Meslekte Programı'na ilişkin, "2026'da 250 bin öğrencimizin mezun olmadan istihdam piyasasına hazırlanması ve görüşmelerin, danışmanlık hizmetlerinin devam etmesi planlanmaktadır." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İŞKUR'un son 5 yılda, yıllık ortalama 1 ila 1,5 milyon insanın istihdam piyasasına erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye'de 15 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 6,7 milyon gencin, ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını aktaran Cıngı, "Ortaya çıkan bu tablo ekonomik açıdan muazzam bir üretim kaybı, iş gücü piyasası açısından çok büyük bir verimsizlik ve ülkemizin geleceği açısından da hiç göz ardı edilmemesi gereken ve şimdiden tedbirlerini almaya mecbur kılan bir sürece işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi'nin, gençleri yeniden üretimin ve istihdamın merkezine alacak bütüncül bir bakış açısıyla tasarlandığını belirten Cıngı, Geleceğim Meslekte Programı'yla da gençleri iş arayan konumundan çıkarıp iş dünyasının aradığı nitelikli, vasıflı birer çalışan haline getirmenin amaçlandığını anlattı.

Programa ilişkin detayları paylaşan Cıngı, şunları kaydetti:

"Geleceğim Meslekte Programı kapsamında Mart 2026 itibarıyla sistemde bulunan 2 bin 976 okuldan 1150'si ziyaret edilmiş, 100 bine yakın öğrenciyle birebir görüşülmüş ve bunların yaklaşık 5 bini iş kulüplerine yönlendirilmiştir. 2026'da 250 bin öğrencimizin mezun olmadan istihdam piyasasına hazırlanması ve görüşmelerin, danışmanlık hizmetlerinin devam etmesi planlanmaktadır. Halihazırda yaklaşık 200 bin meslek lisesi son sınıf öğrencisi bu programın ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. 2028 yılına kadar ise 750 binin üzerinde öğrenci ile görüşme yapılması hedeflenmektedir."