Murat Baybatur, Kula'daki Yatırımları İnceledi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula ilçesinde yapımı tamamlanan eğitim kurumları, KYK yurdu ve TOKİ konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. Baybatur, yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kula ziyaretine AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Milletvekili Murat Baybatur, burada İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve partililer tarafından karşılandı. Baybatur, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçede yapımı tamamlanan ve yeni eğitim-öğretim yılında açılacak olan iki okulun inşaatını gezen Baybatur, ardından eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katkılarıyla kazandırılan 500 kişilik KYK öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilecek TOKİ konutlarını da ziyaret etti.

Kaymakam Altuntaş'a hayırlı olsun ziyareti

Baybatur, programı kapsamında Kula'ya yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş'ı da makamında ziyaret etti. Kaymakam Altuntaş'a görevinde başarılar dileyen Baybatur, "İlçemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kula için yatırımlar devam edecek"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula'ya önemli yatırımlar kazandırıldığını belirterek şunları söyledi: "Kula, tarihi ve kültürel değerleriyle Manisa'nın gözbebeği ilçelerinden biri. Hükümetimizin desteğiyle ilçemize eğitimden spora, barınmadan sosyal konutlara kadar birçok yatırım kazandırıyoruz. Açılışına sayılı günler kalan okullarımız, KYK yurdumuz ve TOKİ konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kula'mız için çalışmaya, yatırımları artırmaya devam edeceğiz."