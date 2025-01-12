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Münire Kutlu, AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı'nın Yeni Başkanı Oldu

Münire Kutlu, AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı'nın Yeni Başkanı Oldu
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AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı Münire Kutlu, devir teslim töreninde kadınların önemine ve Anadolu'nun medeniyetindeki yerlerine vurgu yaptı. Kutlu, güçlü bir ekip ile Seyitgazi'ye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Ak Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı Münire Kutlu, düzenlenen törenle görevi Suriye Akipek'ten teslim aldı.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Seyitgazi Kadın Kolları Başkanı Münire Kutlu, tarih boyunca bütün önemli gelişmelerin bir kadının işaretiyle, bir kadının yol göstermesiyle başladığını söyledi. "Anadolu kadınları" olarak adlandırılan tarihin manevi büyükleri kadınların Anadolu'yu nakış nakış işlediğini belirten Kutlu, "İşte bunlardan birisi Alaaddin Keykubat'ın annesi Ummahan Hatun'dur. Biliyorsunuz ki Seyitgazi'yi Seyitgazi yapan Seyyid Battal Gazi hazretledir. Buna vesile olan, külliyeyi yaptıran kişi Ummahan Hatun'dur. Bu bir kadındır. Seyitgazi'de bir medeniyet nasıl bir kadınla başladı ise yine kadınlarla olacaktır ve Seyitgazi geleceği emin adımlarla kadınların ellerinde yükselecektir. Güçlü ekibimle, başkanlarımızla beraber ilçemize hizmet etmeyi ve Ak seda yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kongreye katılan Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız ise, "AK Parti ailesi içerisinde görevlerimiz değişti, ama davamıza bağlılığımız asla değişmedi. Bizler zamanımızı davamız için, ülkemiz için harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Sizlerin destekleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve Seyitgazi'mize hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda başarılı çalışmalarımızda pay sahibi olan Başkanımız Münire Kutlu ve yeni ekibine başarılar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ise, "Milletimize hizmet yolunda daima el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Çalınmadık kapı bırakmadan, durmadan, yılmadan çalışarak birlik ve beraberlik içinde önce şehrimizde ve ülkemizde hedeflerimize ulaşacağız. Büyük bir coşku ve dava ruhu ile katılım sağlayan AK kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Seyitgazi Kadın Kolları Başkanı Münire Kutlu'nun yönetin kurulunda Seher Manaz, Ayşe Çınar, Sevim Kalın, Nurcan Gökgöz, Rukiye Özalp, Merve Fırat, Emine Canıgür, Hatice Bayram, Filiz Erol, Nurcan Uğurlu, Hatice Dere, Ayşe Çelik, Zekiye Doğu ve Merve Şaki yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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