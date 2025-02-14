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Münih Güvenlik Konferansı'nda Fidan ve Baerbock Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelmişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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