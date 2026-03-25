Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yıldönümünde kabri başında anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında sevenleri tarafından Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Gerçekleştirilen anma programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi. Törende konuşan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca milletine ve devletine bağlı bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu dava şuurunun ve ilkelerin bugün de yollarını aydınlatmaya devam ettiğini ifade eden Destici, şehit liderlerini rahmet, minnet ve özlemle anacaklarını sözlerine ekledi.

"Muhsin Yazıcıoğlu, tam bir iman eriydi"

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası uğruna mücadele ettiğini belirten Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, tam bir iman eriydi. İçi İslam, bedeni ise Türk'tü. Dışı içine teslim olmuştu. Muhsin Başkan, hayatını Allah'ın peygamberimize ve onun da bize tebliğiyle yeryüzüne indirdiği Kur'an'a göre yaşadı. Kur'an ahlakına sahipti. Tam bir Müslüman'dı. Bu hususlardan asla taviz vermedi. Davası; Allah, Kur'an, Resullullah, İslam ve Türklük davasıydı. Son nefesine kadar da bu davası ve ülküsü uğrunda mücadele etti, şehit oldu" diye konuştu.

Anma programı kapsamında Yazıcıoğlu'nun kabri başına karanfiller bırakılırken, vatandaşlar da dua ederek merhum lideri yad etti. Ayrıca bir vatandaş; Yazıcıoğlu'nun kabrine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini belirterek, Kıbrıs Şehitliği'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nı ve toprağını Yazıcıoğlu'nun mezarına bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
