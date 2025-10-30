Haberler

Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu iddiası

Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu öne sürüldü. Başvurunun Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından değerlendirildiği ifade ediliyor.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.
  • Başvuru Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından değerlendiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci'nin masasında" ifadelerini kullandı.

Başvurunun şu anda Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından değerlendirildiği bildirildi.

BÖCEK TEMMUZ AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Böcek, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurmuştu. Kalp rahatsızlığı olduğunu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Böcek'in tetkiklerinin yapıldığı, sağlık durumun iyi olduğu ve tekrar cezaevine götürüleceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMGk:

Tüm Chp yönetimi bir araya gelip hırsızız diye ilan etse seçmeni yine de Tayyip yaptı der böyle cahil bir kitle

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Öcalan haberlerinin altında yorumlarda yoksun... Enflasyon pahalilik haberlerinde de yoksun..Göremiyoruz seni o haberlerin altındaki yorumlarda..Nerde CHP operasyon haberi sadece ordasin...

yanıt31
yanıt33
Haber Yorumlarıosman kara:

Hahahaha ne güzel ironi yapmışsın ::))

yanıt7
yanıt3
Haber YorumlarıMGk:

Bu ülke de inanılmaz yüksek bir enflasyon var halk sonuna kadar haklı.. keşke Ecevit aldığı gün Apo'yu assaydıda bize bırakmasaydı her pisliği temizlemek de Erdağan'a kaldı.. Oldu mu Sezgin peki Chp niye çalıyor

yanıt11
yanıt6
Haber Yorumlarıgirilmez:

Sezgin Sezgin: peki sen hırsız Chp belediyeleri için bir yorum yapabildin mi de milleti eleştiriyorsun,

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

MGk , seni gelmiş geçmiş en iyi TROL ilan edilse yeridir . Arkadaş bu bir İDDİA sonucunu bilmediğin bir sözcük , arkasında ne olduğunu bilmediğin olay .... Yaa MGk , Allah'tan korkmadan ( Zaten Müslümanız dersiniz ama yemediğiniz halt yok ) bunca CHP liye nasıl iftira atarsın ? Hucurat 12 . ayeti oku , müslümansan tüylerin diken diken olması lazım ... Tabi MÜSLÜMANSAN .

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıOnur Yener:

Eninde sonunda hepsi ötecek, yedikleri naneler yanlarına kar kalmayacak...

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin44:

hepsi itiraf ediyor ama kitle cahil kabul etmiyor.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Bu chp zihniyeti putdan başka kimseye inanmaz

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
