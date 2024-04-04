Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, törenle görevine başladı.

Böcek'in pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilmesi dolayısıyla belediye binası önünde vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Böcek, törende yaptığı konuşmada, kendisine destek olan, oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür etti.

Herkesin başkanı olacağını ifade eden Böcek, seçim kampanyasında vadettiklerinin daha fazlasını hayata geçirmek için çok çalışacağını belirtti.

Bu seçimi emeklilerin, çiftçilerin, turizmcilerin, esnafın, gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin kazandığını dile getiren Böcek, Antalya'yı daha güzel yarınlara ortak akılla inşa edeceklerini kaydetti.

Tüm çalışma arkadaşlarının görevini aksatmadan yapacağını ve asla siyaset yapmayacaklarını ifade eden Böcek, şunları söyledi:

"Ayırmadan, kayırmadan milletimizin parasını milletimize harcamaya devam edeceğim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dini, dili, mezhebi, yaşam tarzı nedeniyle ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünya kenti Antalya'mız yine barışın, çağdaşlığın, özgürlüğün kenti olmaya devam edecektir."

Böcek, konuşmasının ardından belediye binası girişinde tebrikleri kabul etti.

Törene, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP'li bazı ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.