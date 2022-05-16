"Bahçeli beni aradı" diyen İnce "Cumhur İttifakı'na geçiyor" iddialarına çok kızdı: Hay Allah belanızı versin

CHP'den ayrılan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Türkiye'nin gündemdeki sorunlarına çözüm üretmek için bir metin hazırladı. Bu metni diğer partilerle paylaşmak için tek tek randevu alan İnce ve ekibi önceki günlerde Yeniden Refah Partisi, ardından Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti. İnce'nin ziyaret talebinde bulunduğu partilerden biri de MHP oldu. MHP tarafından dönüşü bizzat Devlet Bahçeli sağladı. Bahçeli, İnce'yi arayarak "En kısa zamanda görüşelim" dedi. Bu sözler ise İnce'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarını gündeme getirdi.

"BAHÇELİ İLE RANDEVULAŞMADIK"

Muharrem İnce, gündemdeki iddialara ilişkin Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulundu. İnce, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'En kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" ifadeleri nedeniyle çıkan dedikoduları eleştirdi.

"HAY ALLAH BELANIZI VERSİN"

İnce, Bahçeli'yle görüşmesine gelen eleştirilere de "Sayın Bahçeli diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket gösterdi. Buna teşekkür etmek gerekirken, 'Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum" diye tepki gösterdi.

"BEN DE BİR ÇİFTÇİ ÇOCUĞUYUM DEDİ"

Bahçeli ile görüşmesinin ayrıntılarına da değinen İnce, özellikle tarımla ilgili sorunları anlattığını aktararak, MHP liderinin 'Ben de bir çiftçi çocuğum' dediğini, 'Bu konu üzerine kafa yormanıza teşekkür ederim. Bayramdan sonra görüşelim. Bu konuyu dinlemek isterim" diye yanıt verdiğini söyledi. İnce, "Henüz randevu konusunda dönüş yapmadı" dedi. İnce ayrıca "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gündemde var mı?" sorusuna ise "Buyurun gelin derlerse giderim" sözleriyle karşılık verdi.