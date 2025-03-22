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Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Saraçhane'deki konuşmada İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğini açıkladı. İnce, Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır." dedi. İnce'nin bu sözleri, "Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj" olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de bir araya geldi.

MUHARREM İNCE'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Muharrem İnce konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklayan İnce, üstü kapalı olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj gönderdi.

İnce şunları söyledi: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."

Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBasin:

Chp ve atatürksüz bi hiçsiniz. Herşeyinize ortak ediyorsunuz..delege satışı, vekil kiralama, oy satma alma ,yolsuzluk ,taciz tecavuzler :( şu sokaklara bak..bi de ataturk diyorlar kurdugu tc ini çıkarları dogrultusunda ateşe atarken

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Ne acaip parti ;

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Sizin adayınız destekleyin,bizim değil,biz halkına ülkesine faydalı olacak adamı seçeriz.

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Haber Yorumları6ym5fnc7cn:

be Muharrem yalakalık yapma CHP kovuldun işde Burak bu işleri

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

az deelsiniz siz var ya

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Haber YorumlarıMehmet:

Bu nasıl bir parti ya kanunsuz iş yapmış işte. Araştırılmasın mı, yediği naneler kar mı kalsın?

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Kılıçdaroğlu denilen akp seviciler üzerine alınmaz. Ellerini oluşturarak bekliyordur

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

DESTEK OLUN AMA KOLUNA GİRDİĞİNİZHASTANIN AYAĞI YERE BASMALI ...

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

seni biraz daha karakterli zannederdik ama degilmissin.kac defa kovuldun,dislandin kumpas kurulup ayagin kaydirildi hala gidip yalanmaya calisiyorsun.

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