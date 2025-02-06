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CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

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Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı söylentileri giderek ciddileşiyor. Kulislerde konuşulanlara Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin partisinin 30 milyon lira borcu olduğu ve CHP'nin bu borcu üstlenmek istememesi nedeniyle kriz çıktığı iddia edildi. Bu iddialara Memleket Partisi'ndan yalanlama geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Görüşmeler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İNCE'YE TAM YETKİ VERİLDİ

Son olarak Memleket Partisi yöneticilerinin Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP'ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP'ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce'ye tam yetki verdikleri öne sürüldü.

30 MİLYON LİRALIK BORÇ KİME KALACAK?

Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP'ye devredilmesi kararını hatırlattı. İddialara göre yapılan görüşmeler sırasında Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı.

CHP BORCU ÜSTLENMİYOR

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP'ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

MEMLEKET PARTİSİ İDDİALARI YALANLADI

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin CHP'ye olası katılımının partinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize döndüğü iddiaları yalanlanarak, "Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

Memleket Partisi, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması, partisinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize dönüştü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, borç iddiaları yalanlanırken, "Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

"YETER ARTIK"

Süreç devam ederken Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce, 2 Şubat'ta X hesabından, "Yeter artık! Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ya da bu yolda öleceğiz!" ifadelerini paylaştı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişinde '30 milyon liralık kriz' iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

sorun değil, istanbulda chp il binasını satın almak için sayılan para balyalarını unutmadık hale. belediyelerin bütçesinden tüm yandaşların borcu ödenir. sanatcılar zengin edilir. nasıl olsa belediye belediye değil, babalarının çiftliği

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

CHP, Memleketimiz ile hiç bütünleşmedi ki Memleket Partisiyle birleşmesinden medet umalım...

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

maarrem iyi yemiş ama

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Haber YorumlarıUğur Onur:

@yunus Tabi senin parti senin vergilerini yerken Muharrem kendi cebinden yemek zorunda kaldı seçimde.Bunu bile düşenemeyecek kadar cahilsiniz.

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Haber YorumlarıEsra null:

Turkiyede en çok merak edilen 2 soru : 1. Arka sokaklardaki minibüsün kmsi 2. İstanbul belediye başkanı ekrem imamoglunun görev süresi boyunca kaç gün istanbulda olduğu

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

solcu bunlar çıkarsız kimseye merhaba demezler

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

İnce Parti'nin borcunu ödesin sonra gelsin hakettiği partinin rozetini taksın

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

muharrem ince den bir halt olmaz boş teneke kendisine her türlü kumpası iftirayı atan chp ye yalvar yakar katılmak nedir ya insanda biraz haysiyet şeref olur ya

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Satılık muharrem tükürdüğünü yslamaya devam et sana kaset kumpas algı oyunları kuran chp paklar seni bir tek

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Buna CHP nın kapısından dahi sokmayın Kendi terk etti gitti

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