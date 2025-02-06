CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Görüşmeler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İNCE'YE TAM YETKİ VERİLDİ

Son olarak Memleket Partisi yöneticilerinin Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP'ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP'ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce'ye tam yetki verdikleri öne sürüldü.

30 MİLYON LİRALIK BORÇ KİME KALACAK?

Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP'ye devredilmesi kararını hatırlattı. İddialara göre yapılan görüşmeler sırasında Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı.

CHP BORCU ÜSTLENMİYOR

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP'ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

MEMLEKET PARTİSİ İDDİALARI YALANLADI

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin CHP'ye olası katılımının partinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize döndüğü iddiaları yalanlanarak, "Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

Memleket Partisi, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması, partisinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize dönüştü" şeklinde yer alan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, borç iddiaları yalanlanırken, "Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi'nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

"YETER ARTIK"

Süreç devam ederken Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce, 2 Şubat'ta X hesabından, "Yeter artık! Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ya da bu yolda öleceğiz!" ifadelerini paylaştı.