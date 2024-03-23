Üye Girişi
Haberler

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Seçim Çalışmalarını Konya'da Sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Konya'nın Karapınar ilçesinde sürdürdü.

Partililer tarafından ilçede karşılanan İnce, Turgut Özal Parkı'nda yaptığı konuşmada, Memleket Partisi'nin taze bir parti olduğunu söyledi.

Gönüllerin partisi olduklarını ifade eden İnce, "Memleket Partisi'nin Hazine yardımı, belediye yardımı yok. Otobüsümüz 20 yaşında. Yolda gelirken kapısı açılıyor, direksiyonu çatlıyor, tekeri patlıyor. Tüm memleketi Edirne'den Ardahan'a dolaşmaya çalışıyoruz." dedi.

CHP'yi eleştiren İnce, ana muhalefet partisinin milletin derdini unuttuğunu söyledi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit gibi ülkeyi karış karış gezdiklerini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Tarımı iyi bilirim. Ben köylü çocuğuyum. Benim çocukluğum buğday tarlalarında geçti. Tırpan sallamasını da bilirim, traktörle römorkla geri geri yanaşmasını da. Biz üreten bir Türkiye'yi mutlu bir Türkiye'yi yeniden kurmak zorundayız. Sizlerden destek istiyorum. Belediye başkan adayımızı sizlere emanet ediyorum."

İnce konuşmasının ardından, Karapınar Merkez Çarşısı ile Karapınar Sultan Selim Külliyesi'ndeki esnafı ziyaret etti.???????

Kaynak: AA / Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Karapınar Türkiye Konya Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title