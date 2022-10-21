Yeni ittifakın sinyalini veren İnce, konuştuğu genel başkanın ismini de telaffuz etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye katıldığı bir televizyon programında "Sizin de partinizin katılacağı 2 adı geçen ittifak dışında yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" diye soruldu. Yanıt olarak İnce, "Ümit Özdağ'la konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100'de ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'ın moderatorlüğünü yaptığı Yüzler Kulübü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ İLE KONUŞUYORUZ"

Programda İnce'ye "Sizin de partinizin katılacağı 2 adı geçen ittiffak dışında yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" diye soruldu. Bu soruya "Konuşuyoruz. Ümit Özdağ'la konuşuyoruz. Memleket meseleri üzerine kafa yoruyoruz. " dedi.

"ÇELEBİ BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞÜYORMUŞ"

Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla ilgili de konuşan İnce, "Ben asla Cumhur İttifakı ile olmayacağız deyince bunlara çok bozuldu. Sonradan öğreniyoruz ki bütün partilerle görüşüyormuş" dedi.

TTB BAŞKANI'NIN KİMYASAL SİLAH SÖZLERİ

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silahla ilgili sözleriyle ilgili de konuşan İnce, "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı" ifadelerini kullandı.