Muharrem İnce: Herkesi sakin olmaya davet ediyorum

CHP'li Muharrem İnce, kurultay davasında mutlak butlan kararı sonrası partilileri sakin ve itidalli olmaya davet ederek, kavgaya tutuşmanın tek adam rejimine hizmet edeceğini söyledi.

CHP'li Muharrem İnce, mutlak butlan kararının 2'nci gününde parti genel merkezinde Özgür Özel'i ziyaret etti. İnce, binaya girişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partilileri sakin ve itidalli davranmaya davet ederek, "Biz geçmişte çok büyük badireler atlatmış, darbelerle kapatılmış, mallarına el konulmuş bir partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiye, mahkeme salonlarında yön değiştirtemeyiz. Buna hep birlikte engel olacağız. Eğer sakin kalmaz, itidalli davranmaz ve kavgaya tutuşursak, emin olun ki sadece tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmeyi hiçbirimiz içimize sindiremeyiz. O zaman herkesi sakin olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
