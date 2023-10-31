Muharrem İnce, Çiftlik köyünde köylülere börek ikram etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünü ziyaret ederek köylülere börek ikram etti. İnce, köylülerin ilkokulda ezberledikleri şiirleri okumasının Türkiye'yi duygulandırdığını belirtti.

Tokat'tın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünü ziyaret eden Memleket partisi Genel başkanı Muharrem ince köylülere börek ikram etti.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu farklı bir şekilde yaşatılmış ve o anlar gündem olmuştu. İlkokul da ezberledikleri şiirleri okuyarak 100. Yılı kutlayan kadınlar, dikkat çekmeyi başarmıştı. Çiftlik köyüne ziyarette bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, okul bahçesinde toplanan köylülere börek ikram etti. Köylülerle sohbet eden İnce, "Buradaki insanların ilkokulda ezberledikleri şiirleri okumaları bütün Türkiye'yi duygulandırdı" şeklinde konuştu. - TOKAT