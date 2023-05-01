MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Ben bu ülkeyi 300 akıllı insanla yöneteceğim. 81 vali, 13 bakan, 81 emniyet müdürü ve PFDK'ya, BDDK'ya, SPK'ya, her yerin başına 300. Hepsi defterimde yazılıdır. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öyle o bolluk nerede? Önüne gelen cumhurbaşkanı yardımcısı" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kamuoyunda 10 milyon lira aldığı yönündeki iddialara değinen İnce, bunların FETÖ taktiği olduğunu söyledi. İnce, "Bakın geçmişte Ergenekon-Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar. Sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir? Bir de pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu; FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Bakın Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim. Benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce eğilmez" dedi.