Muharrem İnce, "Bay bay Kemal" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2018'deki konuşmasını hatırlattı: Çalma!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği "Bay bay Kemal" sözüne ilişkin bir videoyu "Çalma!" notuyla paylaştı.

"YENİ SLOGANINI DA VEREYİM; BAY BAY KEMAL"

Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasında "Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Kendisine zaman zaman 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bay Kemal ifadesinin sonundaki ünlemi anlamadan kendisine slogan ilan etmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal hoş olsun" demişti.

İNCE'NİN 2018'DEKİ KONUŞMASINA DA YER VERİLDİ

Erdoğan'ın konuşmasının "Kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal hoş olsun" sözlerinin olduğu videoda, İnce'nin 2018 yılındaki konuşmasına da yer verildi.

İnce'nin "Sayın Erdoğan, bay bay Muharrem, bay bay Muharrem deyip durma. Bak millet sana 'Bay bay Recep' deyiverir" dediği video "Telifi isteseniz de veremezsiniz :)" ifadeleriyle sona erdi.