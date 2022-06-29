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Muhalefetin eleştiri odağındaki dezenformasyon yasası ekim ayında görüşülecek

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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Muhalefetin eleştiri odağındaki dezenformasyon yasası ekim ayında görüşülecek

TBMM, ek bütçe kanunu ile 3600 ek gösterge ve öğrenci affı getiren yasal düzenlemeleri tamamladıktan sonra 1 Temmuz Cuma itibarıyla tatile girecek. Böylelikle muhalefet tarafından eleştirilen dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesinin ekim ayına bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen teklifin görüşmeleri yeni yasa dönemine ertelendi.

"MECLİS 1 TEMMUZ'DA TATİLE GİRİYOR"

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesinin ekim ayındaki yeni yasama yılında görüleceğini ifade etti. Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor. Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi ekim ayında görüşülecek." dedi.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Mahir Ünal AK Parti Politika Güncel Haberler

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