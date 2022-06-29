Muhalefetin eleştiri odağındaki dezenformasyon yasası ekim ayında görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen teklifin görüşmeleri yeni yasa dönemine ertelendi.

"MECLİS 1 TEMMUZ'DA TATİLE GİRİYOR"

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesinin ekim ayındaki yeni yasama yılında görüleceğini ifade etti. Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor. Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi ekim ayında görüşülecek." dedi.