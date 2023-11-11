Muhalefetin Çevre ve Doğal Kaynaklar Önergeleri Reddedildi

Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında muhalefet milletvekillerinin doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, derelerin ve ırmakların atık sulardan temizlenmesi, atık su arıtma tesislerine ek ödenek talebi, toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi için verilen önergeler AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

DİLAN KUTLU

Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında muhalefet milletvekillerinin "doğal kaynaklar ve çevrenin korunması", "Derelerin ve ırmakların atık sulardan temizlenmesi", "atık su arıtma tesislerine ek ödenek talebi", "toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi" için verilen önergeler AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. Muhalefet milletvekilleri "oyun mu oynuyoruz" diyerek eleştirdi.

Çevre, Şehircilik İkllim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından onaylandı. Muhalefet toplam 271 milyar 741 milyon 383 bin TL tutarındaki bütçeye eklemeler yapılması amacıyla önergeler verdi.

DERELERİN VE IRMAKLARIN ATIK SULARDAN TEMİZLENMESİ

HEDEP milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sezai Temelli, Heval Bozdağ tarafından verilen "yerleşim yerlerinin ve fabrikaların atık sularının dökülen göller ve ırmakların temizlenmesi" için verdiği ek ödenek önergesi reddedildi. Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Günümüzde teknolojinin gelişmesi, bilinçli bir şekilde sulara akıtılan fabrika atıkları, sel taşkınları, nüfus artışı gibi etkenlerden dolayı su kaynakları olan dereler, göller ve yeraltı suları aşırı kirlenme ile yüz yüze kalmakladır. Yerleşim yerlerinin ve fabrikaların atık suları derelere veya göllere bağlanmaktadır."

ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE EK ÖDENEK TALEBİ

Atık su arıtma tesislerine ve benzer idarelere ödenek ayrılması gerektiğini belirten CHP'li milletvekilleri 10 milyar TL'lik ek ödenek önergesi verdi. Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın vermiş olduğu önergenin gerekçesi özetle şöyle:

"Bakanlıkça sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik atık su arıtma tesisileri ve diğer çevresel altyapı çalışmaları için diğer idarelere teknik ve finansman desteği de sağlanmaktadır. Bakanlığın bu görevleri zamanında ve hızla yerine getirmesi bu amaçla bütçelere konulan ödenek seviyesi ile ilgili bulunmaktadır."

TOPRAĞIN KORUNMASI, EROZYONUN ENGELLENMESİ

CHP'li Milletvekillerinini iklim değişikliği ile mücadele amacıyla toprağın korunması, çölleşmenin ve erozyonun engellenmesi için ayrılan 700 milyonluk ödeneği yeterli bulmayarak 3 milyar olarak arttırılması için verdiği önergede AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Buna karşın AKP'li ve MHP'li milletvekilerinin bütçede verdiaği önergeler kabul edilirken muhalefet sıralarından tepki geldi.

TÜRELİ: "BÜTÜN ÖNERGELERİ REDDEDİYORSUNUZ, OYUN MU OYNUYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli konuya tepki göstererek, "Biz başladığımızdan beri önergeler veriyoruz; bütün önergeleri reddediyorsunuz. Şimdi de bir önerge verdiniz, değişiklik yaptınız; böyle gayriciddi bir şey olmaz. Bakın, demokrasi sadece bir oyun yani 'Biz iktidar olarak her şeyi yaparız, muhalefetin hiçbir şeyine, fikrine ihtiyacımız yok.' diyorsunuz. Böyle bir gayriciddi bir şey olur mu? Bize niye danışmıyorsunuz ' Yani siz iktidar olarak her şeyi yapıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz burada' Ne yapıyoruz, oyun mu oynuyoruz?" dedi.