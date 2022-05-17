Muhalefetin anketçisi Erdoğan'ın karşısına 4 isim çıkardı! Seçimi en rahat kazanacak isim Mansur Yavaş oluyor - Haberler

Muhalefetin anketçisi Erdoğan'ın karşısına 4 isim çıkardı! Seçimi en rahat kazanacak isim Mansur Yavaş oluyor
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Muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı araştırma sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Ankette Erdoğan'ın karşısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuldu. Erdoğan'a karşı bu dört isimden en yüksek oyu yüzde 53.9 ile Yavaş aldı.
2023 yılının haziran ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili araştırma şirketleri art arda çalışmalar yapıyor. Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptıkları çalışmanın detaylarını Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına dört aday çıkarıldı. Bu isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.
Sonuçlarda Yavaş'ın diğer adaylara fark attığı ve ikinci turda ipi göğüslediği görülüyor. Yavaş'a yüzde 53.9 oy çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Ekrem İmamoğlu ise sonuçlarda Erdoğan'a karşı yüzde 49.7 oy alıyor. Erdoğan'ın İmamoğlu'na karşı yüzdesi ise 40'a çıkıyor.
Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu ve Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fazla oy alıyor. Ancak iki liderin yüzdesi Yavaş ve İmamoğlu'ndan daha düşük. Özer Sencar, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 43,3; Akşener'inkini ise yüzde 43,8 olarak açıkladı.
İşte anketten çıkan sonuç;