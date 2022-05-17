Muhalefetin anketçisi Erdoğan'ın karşısına 4 isim çıkardı! Seçimi en rahat kazanacak isim Mansur Yavaş oluyor - Haberler

2023 yılının haziran ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili araştırma şirketleri art arda çalışmalar yapıyor. Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptıkları çalışmanın detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

ERDOĞAN'IN KARŞISINDA 4 ADAY ÇIKARDI

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına dört aday çıkarıldı. Bu isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

EN ŞANSLI ADAY MANSUR YAVAŞ

Sonuçlarda Yavaş'ın diğer adaylara fark attığı ve ikinci turda ipi göğüslediği görülüyor. Yavaş'a yüzde 53.9 oy çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Ekrem İmamoğlu ise sonuçlarda Erdoğan'a karşı yüzde 49.7 oy alıyor. Erdoğan'ın İmamoğlu'na karşı yüzdesi ise 40'a çıkıyor.

ERDOĞAN'A KARŞI EN AZ OYU KILIÇDAROĞLU ALDI

Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu ve Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fazla oy alıyor. Ancak iki liderin yüzdesi Yavaş ve İmamoğlu'ndan daha düşük. Özer Sencar, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 43,3; Akşener'inkini ise yüzde 43,8 olarak açıkladı.

İşte anketten çıkan sonuç;