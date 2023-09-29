Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan Deniz Liman Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü olarak atanarak yeni görevine başladı. Seyhan, daha önce Marmaris Deniz Limanları Emniyet Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Muğla'nın Marmaris Deniz Liman Emniyet Müdürü Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü olarak atandı

Muğla'nın Marmaris Deniz Liman Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü olarak atanarak göreve başladı.

Samed Seyhan 2021 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinden Marmaris İlçe Emniyet Müdür yardımcılığına ardından 2022 yılından bu yana Marmaris Deniz Limanları Emniyet Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Seyhan, son çıkan kararname ile Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Marmaris Deniz Limanları Emniyet Müdürlüğü görevine henüz kimsenin atanmadığı öğrenildi. - MUĞLA