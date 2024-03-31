Muğla'da Seçim Sonrası Akyaka Sahili İnsan Akınına Uğradı

Muğla'da yerel yönetimler seçimi için oyunu kullanan birçok vatandaş ailesini alarak Akyaka sahiline akın etti.

Muğla genelinde 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar seçime büyük rağbet gösterirken, hava sıcaklığının 25-27 derece dolayında seyretmesi sonrası oyunu kullanan vatandaşlar Akyaka sahiline akın etti.

Günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka'da vatandaşlar hem denize girdi, hem sahilde güneşledi, hem de Kadın Azmağında tekne turuna çıktı. Güneşli hava nedeniyle sahile akın eden vatandaşlar hafta sonunu seçim sandıklarının açılmasına kadar olan zamanlarını sahilde ve denizde yüzerek değerlendirdiler. - MUĞLA