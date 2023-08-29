Muğla Büyükşehir Belediyesi Depreme Karşı Önlem Alıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Sarıgerme, Ula Ataköy, Çıtlık ve Kızılyaka mahallelerinde mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yüksek katlı binalara izin verilmeyerek yatay mimari benimseniyor ve acil durumlar için toplanma alanları ve geçici kamp alanları belirleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olası bir depreme karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Ortaca Sarıgerme, Ula Ataköy, Çıtlık ve Kızılyaka mahallelerinde mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, nüfus yoğunluğu, plan çalışmaları, zemin ve fay hatlarının durumlarını inceleyerek mikrobölegeleme çalışmaları başlatılacak yerleri tespit ediyor ve bu bölgelerde incelemeler yapıyor.

MENTEŞE VE MİLAS'IN ARDINDAN FETHİYE, ORTACA VE ULA'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2022 yılında Menteşe'de 2 bin 69, Milas, Ören ve Türkevleri Mahalleleri'ni kapsayan 1500 hektarlık inceleme alanında jeolojik ve jeofizik çalışmaları yapıldı. Yapılan deney ve analizler neticesinde mikrobölgeleme etüt raporları hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. 2023 yılı içerisinde ise Fethiye merkez mahalleleri kapsayan 8 bin 300 hektarlık ve Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesinde de 200 hektarlık alanın mikrobölgeleme etüt çalışmaları için ihaleler yapılarak saha çalışmaları başladı. Ula'da ise Ataköy-Kızılyaka-Çıtlık mahallelerini kapsayan 1298 hektar alanda yapılacak mikrobölgeleme ihalesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

2024 yılı için ise Köyceğiz, Datça, Ortaca, Ula ve Yatağan'ın farklı bölgelerinde inceleme çalışmaları başlatılacak.

BÜYÜKŞEHİR DEPREMDE YAŞANACAK OLUMSUZLUKLAR İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Mikrobölgeleme çalışmalarının dışında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatı doğrultusunda kentte özellikle yüksek katlı binalara izin verilmeyerek yatay mimari benimseniyor. Ayrıca deprem sırasında vatandaşların günlük yaşamlarında aksama olmaması için kurulan atölyede mobil konteyner, mutfak, tuvalet, banyo gibi malzemelerin üretimi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra yine acil durumlar için Muğla'da 617 toplanma alanı, 37 geçici kamp alanı belirlenirken, kurulan afet koordinasyon merkezi ile deprem anında hızlıca organize olunarak olumsuz durumlara müdahale edilebilecek. Farklı ilçelerde kurulan uydu telefon sistemleriyle de kesintisiz iletişim sağlanabilecek. Bunun yanı sıra Büyükşehir ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına enkaz kaldırma ve arama faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin olduğu konteynerler konarak herhangi bir deprem durumunda hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.