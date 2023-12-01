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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve İmar Davalarında Hukuki Mücadelesini Sürdürüyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, usulsüz olarak imara açılan ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplam 189 çevre ve imar davası açtı. Muğla'nın doğal ve tarihi güzelliklerini korumak için yatırımlar yanında hukuk mücadelesi de veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gelecek nesillere miras olarak güzel bir Muğla bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, usulsüz olarak imara açılan ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplam 189 çevre ve imar davası açtı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi bir yandan çevre yatırımları gerçekleştirirken diğer yandan da çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sit derecelerinin değiştirilerek eşsiz koyların yapılaşmaya açılması, tarım alanlarının korunması  ve farklı inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçilmesi için bugüne kadar toplam 189 dava açtı. Bu davalardan 24'ünü Büyükşehir Belediyesi kazandı ve sonuçlanarak karara bağlandı. 42 dava da Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı ve bir üst mahkemede devam ediyor. 25 dava, Büyükşehir aleyhine sonuçlandı ve itirazlarla birlikte 78 dava da devam ediyor.

"GELECEK NESİLLERE MİRAS MUĞLA İÇİN YATIRIMLAR YANINDA HUKUK MÜCADELEMİZDE SÜRÜYOR"

Muğla'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaşadıkları şehri koruyarak geleceğe taşımak için yatırımlar yanında hukuk mücadelesi de verdiklerini belirtti.

Başkan Gürün, "Herkesin Muğla ile ilgili bir anısı, yaşanmışlığı vardır ya da olacaktır. Muğla sadece nüfusa kayıtlı olanların yaşadığı bir şehir değil, her mevsim yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan, sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehridir. Eşsiz güzellikleri ile bir çekim merkezi olan şehrimizi korumak, gelecek nesillere yeşili ve mavisiyle çok güzel bir Muğla miras bırakmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Çevreye saygılı yatırımlarımız yanında, yeşilimize, mavimize zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuk mücadelemizi de sonuna kadar sürdürüyoruz. Muğla için açtığımız davalar, verdiğimiz hukuk mücadelesi ile gelecek nesiller de bu özel şehirde yaşamaktan mutlu olacak ve bu şehrin kıymetini bilecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

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