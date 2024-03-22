Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'te hayvan rehabilitasyon merkezini ve otogarı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris ilçesinde hayvan geçici rehabilitasyon merkezini ve otogarı ziyaret etti.

Ayaydın, ilçede bulunan hayvan geçici rehabilitasyon merkezini gezerek burada bakımı yapılan hayvanlarla ilgilendi.

Göreve gelmeleri halinde Marmaris'e daha donanımlı bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Ayaydın, barınaktaki hayvanları sevdiklerini ancak yaşam koşullarını beğenmediğini söyledi.

Ayaydın, "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim nasıl taleplerimiz varsa onların da talepleri var, onlar da sevgiye muhtaç. Onların tüm sorunlarını gidereceğiz." dedi.

Marmaris otogarına geçerek burada yazıhaneleri, taksi duraklarını ve minibüsçüleri ziyaret eden Ayaydın, esnafın sorunlarını dinledi.

Otogarı Marmaris'e hiç yakıştıramadığını dile getiren Ayaydın, "Göreve geldiğimde kesinlikle burayı süratle yenileyeceğim. Turizm merkezine yakışır daha modern bir otogar yapacağım. Otogar yanındaki hayvan barınağını daha güzel ve geniş bir yere taşıyacağım. İşletmeciler ve yolcuların daha rahat etmesi için çok modern bir otogarı buraya yaptıracağım." diye konuştu.

Ayaydın, taksicilerin sorunlarını bildiğini dile getirerek, göreve seçildiğinde ilk işinin Muğla'nın tüm ilçelerinde taksi duraklarını hazırladıkları projeyle tek tip hale getireceklerini anlattı. Ayaydın, taksici esnafının daha işi koşullarda yaşamını sürdüreceği, rahat çalışabileceği, dinlenebileceği alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Durakta sıra bekleyen bir taksinin direksiyonuna geçen Ayaydın, otogar içinde esnaf ve vatandaşı selamladı.

Şehir içi sefer yapan dolmuş esnafının da taleplerini dinleyen Ayaydın, seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

Aydın Ayaydın Marmaris Muğla Politika Haberler

Bakmadan Geçme

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title