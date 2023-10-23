Mudanya Belediye Başkanı Cumhuriyet Meşalesini Taşıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çankaya'ya, Cumhuriyet meşalesini taşımak üzere yola çıkan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve beraberindeki ekibe, Bilecikliler eşlik etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çankaya'ya, Cumhuriyet meşalesini taşımak üzere yola çıkan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve beraberindeki ekibe, Bilecikliler eşlik etti.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve çok sayıda Bileciklinin ağırladığı ekip belediye binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yaptı. Halkı selamlayarak Cumhuriyet meydanına yürüyen heyet, Atatürk anıtına çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Mudanya Mütarekesi ile yakılan Cumhuriyet meşalesini Ankara Çankaya'ya taşımak üzere Mudanya'dan yola çıkan Mudanya Belediye başkanımız Hayri Türkyılmaz, bu kutlu yürüyüşünde Bilecik'te eşlik ettik. Çıktığı bu yolda Hayri başkanımıza kolaylıklar diliyorum. İlelebet yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. - BİLECİK