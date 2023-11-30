Mudanya Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi'ni Altyapı Konusunda Göreve Davet Ediyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sel felaketinin Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ihmali nedeniyle olduğunu belirterek, BUSKİ'yi altyapı konusunda bir kez daha göreve davet etti.

Mudanya Belediyesi, sel afeti sonrası ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarının yanı sıra su basan dükkan ve evlerde de yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe merkezi, Tirilye, Kumyaka'daki saha çalışmalarına katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ağustos 2022'de yaşanan sel felaketini hatırlatarak, "Taşkınların altyapı ihmali nedeniyle olduğunu raporlarıyla ortaya koymuştuk. Büyükşehir Belediyesi'ni altyapı konusunda kez daha göreve davet ediyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, kuvvetli sağanak yağış sonucu Mudanya'da yaşanan su taşkınlarına karşı tüm ekipleriyle sahada. Dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklara neden oldu, bazı ev ile iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezi, Tirilye, Kumyaka ve kırsal mahallelerden gelen ihbarlar üzerine Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Arama Kurtarma Birimi ekipleriyle sahada çalışmalara katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "7/24 görevimizin başındayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Türkyılmaz, özellikle Halitpaşa, Kumyaka ve Tirilye'de Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ'nin altyapı çalışması yapmadığını, Büyükşehir Belediyesi'nin ihmal ettiği Mudanya'da her şiddetli yağışta felaketin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde yaşanan sel felaketinin Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ihmali nedeniyle olduğunu raporlarıyla ortaya koymuş, defalarca uyarılarda bulunmuştuk. Ardından, ihmal nedeniyle suç duyurusunda da bulunduk. Yine Ağustos 2022'de yaşanan selin ardından DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Çakal Dere, Çiftlik Dere, Çırnal Dere ve Karakuş Derelerinde BUSKİ'nin dere ıslah çalışmasının bulunmadığını belirterek, su taşkınlarının olmaması için dere ıslah çalışmalarının ve imar planlarını ilgilendiren kısımlarında değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtmişti. Büyükşehir Belediyesi'ni, BUSKİ'yi altyapı konusunda kez daha göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.