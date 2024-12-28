Mücahit Arınç: Suriye'de İŞİD benzeri yapıya müsaade etmeyeceğiz

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Arınç, "Bazı yerlerde bilinçli değerlendirmeler görüyoruz, 'Afganistan benzeri bir şey mi olacak', 'IŞİD benzeri bir yapı mı olacak acaba', buna müsaade edilmez. Biz yanı başımızda DEAŞ ve benzeri aşırı örgütlerle mücadele ettiysek böyle gelinen noktada böyle bir grubun burayı yönetmesine de müsaade edecek halimiz yok. Şu anki tabloda ılımlı mesajlar veriliyor. Bizim istediğimiz toprak bütünlüğünü sağlamış, huzurlu, kendi halkıyla mutlu bir Suriye" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Gazeteciler Cemiyetinin yeni Başkanı Önder Aydın ve cemiyet üyelerini kahvaltılı programda ağırladı. Cemiyetin Yeni Başkanı Önder Aydın ve yönetimini tebrik eden Arınç, gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel siyasetten uluslararası siyasete kadar pek çok konuda içten cevaplar veren Arınç, özellikle Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de bir bütün olarak değerlendirdi.

"Enerji ve savunmada bağımsızlık önemli"

Suriye meselesinin öncesinde hükümet olarak hem enerji hem de savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını kaydeden Arınç, "Türkiye'nin olduğu noktada bu jeostratejide, bu topraklarda, bizim etrafımızda hiçbir zaman güllük gülistanlık bir dönem yaşanmayacak. Keşke olsa, keşke huzur olsa ama bu topraklar, etrafımızda olduğumuz konum bizi şuna mecbur ediyor. Bir, bağımsız kalabilmek, bağımsız olmak ve bağımsız kalabilmek. Bu bağımsızlık, savunma sanayisinde askeri olarak güçlü olmak, enerji konusunda güçlü olabilmek. Biz bunu yaşadık. Sadece Rusya-Ukrayna savaşı ve daha öncesinde de Avrupa'nın enerji tedariğinde aynı sıkıntılar oldu. Rusya, arasının kötü olduğu ülkelerin vanasını kapatarak Avrupa'nın bazı ülkelerini bu şekilde ıslah ederek sıkıntıya düşürebiliyordu. Bizim Türkiye olarak, enerji sektöründe özel ve devlete çalışmış bir arkadaşınızım. Bu sondaj ve sismik gemi alım süreçlerimiz, bunların personelinin bizim evlatlarımız ve bunların millileştirilmesinde emek sarf etmiş, bugün gelinen nokta itibariyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de aramalar yapılmış bazı yerlerde keşifler yapılmış bir notadayız. Bu enerjideki bağımsızlığımızı, içerideki kaynaklarımızı ne kadar yükselteceğimizi ve dışarıdaki olaylardan da ne kadar az etkileneceğimizle paralel bir durum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Azerbaycan, doğal gaz boru hattı Türkiye üzerinden gazını Avrupa'ya gönderiyor. Bu bizim bir doğal gazda kendi rezervimizi, kendi kullanımımızı garantiliyor. İki kendi doğal gaz çalışmalarımızda derin deniz ve karada bulduğumuz rezervlerimiz var. Derin denizde bulduğumuz rezerv var, sayısı artıyor keşiflerle birlikte. Üç, karadaki çalışmalarımız devam ediyor. Dört, Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de bölgesel olarak aramalarımız da devam edecek" dedi.

Arınç, "Suriye'de gelinen nokta bizim üzüldüğümüz ama gördükçe de tahmin ettiğimiz, kendi halkına alenen zulmeden kendi halkını ikiye üçe bölmüş, bu işin maddi yükünü de kaçan insanların mağdur insanların başta en çok Türkiye'ye sığınması noktasında bu işin yükünü omuzlamış, maddi ve manevi olarak sırtlanmış bir lider ve kadro olarak durduk. Günün sonunda Esad devrildi, yeni bir oluşum var. 900 kilometrelik bir sınırımız var komşuyuz. Biz İsrail'in başta Gazze'de yaşattığı zulmü bir kenara koyarak, burada devam ettirdiği yıllar öncesinden Golan bölgesi olmak üzere halan ilhak olarak içerilere geldiği noktada biz Suriye'ye komşu olduk. Tabiri caizse bir yandan da İsrail'e komşu haline geliyoruz. Bunun da dış politika, istihbarat ve güvenlik anlamında tartışmaları oluyor buna da dikkat edeceğiz ama geçiş hükümetinin kendi halkından tepki görmeden o oluşumu yapması gerekiyor. Bazı yerlerde bilinçli değerlendirmeler görüyoruz, 'Afganistan benzeri bir şey mi olacak?' 'İŞİD benzeri bir yapı mı olacak acaba?' buna müsaade edilmez. Biz yanı başımızda DEAŞ ve benzeri aşırı örgütlerle mücadele ettiysek böyle gelinen noktada böyle bir grubun burayı yönetmesine de müsaade edecek halimiz yok. Şu anki tabloda ılımlı mesajlar veriliyor. Geçiş hükümeti oluşturuldu. Bizim istediğimiz toprak bütünlüğünü sağlamış, huzurlu, kendi halkıyla mutlu bir Suriye. Toprak bütünlüğünde ortak emellerimiz var. Tek isteğimiz yanı başımızda huzurlu bir ülke olması. Onun da diğer ülkelere etrafına tehdit oluşturmadan varlığını devam ettirmesi. Çünkü uluslararası meşrutiyeti de bu şekilde sağlıyorsunuz. Sizin de başka bir ülkeye tehdit oluşturmamanız lazım. İsrail konusu sadece Gazze'de değil, bunu Avrupa'da da söyledim. Burada biz bir devlet yönetimi görmüyoruz. Bir zulüm ve bu zulmü devam ettiren katillik, barbarlık olarak görüyoruz. Devlet yönetimi böyle olmaz. Çoluk, çocuk, her gün aşevlerini, sosyal alanları bombalayarak bu zulüm gitmez" dedi. - MANİSA