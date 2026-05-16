Haberler

MTTB'nin "Siyaset Okulu" kapanış programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Türk Talebe Birliği ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Siyaset Okulu'nun kapanış programında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, siyaset ve politika ayrımını vurgulayarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu"nun kapanış programı yapıldı.

Programda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman siyasetin bugünü yönetip geleceği planlama sanatı olduğunu söyledi.

"Siyaset" ile "politika"nın aynı şey olmadığını dile getiren Kahraman, "Siyasi partilerde politikacı diyeceğimiz insanlar oluyor. Bir günde, sabah, öğle, akşam 3 parti değiştiren insan görüyoruz. Nasıl oluyor? Çok yüzlülük, politika. Siyasette menfaat olmaz." dedi.

Eski MTTB Genel Başkanı da olan Kahraman, siyaset üzerine düşünülmesi gerektiğini dile getirerek, Farabi ve İbn Haldun'un eserlerinin okunmasını tavsiye etti.

İçinde bulunulan yapının 1933 yılında inşa edilmiş eski bir halkevi binası olduğunu aktaran Kahraman, "Cumhuriyet, kendine uygun pozitivist kütlede bir kadro yetiştirmek için halkevlerini açtı. İllerde halkevleri, köylerde köy odalarını... Müthiş bir pozitivist eğitim. Pozitivizmde bildiğiniz gibi 'Amentü'nün şartları yok. Pozitivizm diyor ki 'Ben gördüğüme, tuttuğuma inanırım.' Böyle bir eğitime tabi tutuldu Türkiye. Köy enstitüleri de böyleydi." diye konuştu.

Kahraman, gençlerin 25 yaşını geçmeden evlenmeleri gerektiğini, evlilik yaşının yukarıya çıktığını dile getirerek, artık kalabalıklar içindeki yalnızlık yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Bu mücadeleyi yüreklerinde hissederek devam ettiriyorlar"

MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, davalarının oldukça büyük ve ağır bir sorumluluk taşıdığını, bu nedenle her anın bu dava bilinciyle mücadele içinde geçirilmesi gerektiği söyledi.

Başarı, "Bugün Anadolu'nun birçok noktasında, ülkemizin birçok noktasında, dört bir tarafında mücadele eden bütün MTTB mensupları, bu milletin, aziz milletimizin asil evlatları bu mücadeleyi yüreklerinde hissederek devam ettiriyorlar." dedi.

Yürüdükleri her yolda ve mücadele ettikleri her kulvarda İsmail Kahraman'ın enerjisiyle yola devam ettiklerini kaydeden Başarı, bu kıymetli ocağın bu ülkenin geleceğine iz bırakacak nesillerin yetişmesine de vesile olacağını ifade etti.

Başarı, "Filistin meselesinden bahsetmeden kürsüden inmemenin gerekliliğini ifade ettiğimiz bu çatı altında, belki de son konuşmayı yaptığım bu anın içerisinde, Ayasofya'nın zincirlerini kıran bir eskimez MTTB'li olarak Cumhurbaşkanımızın yetiştiği bu salondan Filistin'in de özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden nesiller yetişecektir." diye konuştu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı ile bazı MTTB üyesi gençler katıldı.

Program, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!