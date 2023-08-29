MSB, Suriye ve İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK üyelerini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Suriye ve İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK'lı terörist 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.