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MSB'den Silah İddiasına Yanıt ve Bölgesel Gelişmeler

MSB'den Silah İddiasına Yanıt ve Bölgesel Gelişmeler
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Pakistan'a silah gönderdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Ayrıca Suriye ile ilgili varlıkların Suriyelilere ait olduğunu vurguladı ve Türkiye'de güven artırıcı toplantıların yapılacağını duyurdu. Hindistan-Pakistan arasında artan tansiyona da dikkat çekildi.

MSB kaynakları: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir"

" Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Baraj'ın devredilmesine ilişkin hususlar Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı ve bölgesel aktörler ile koordine edilmekte ve gerekli görüşmeler yapılmaktadır"

"(Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı) Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır"

"(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceği açıktır"

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik EOKA'cı terör zihniyetinin yeniden canlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika
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