Moskova'da dörtlü 'Suriye' zirvesi! İstişarelere devam edilecek

Suriye ile normalleşme sürecinde Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantıda taraflar istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi. Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.

"İSTİŞARELERE DEVAM" KARARI

Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

BASINA KAPALI YAPILDI

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

"LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesi ile ilgili şunları söylemişti: " Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak."

ESAD ŞART KOŞTU

Mart ayı içerisinde Vladimir Putin'le görüşen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus ajansı Novosti'ye verdiği röportajda Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi koşuluyla Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.