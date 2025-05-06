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Moskova'da Zafer Günü Kutlamalarına 29 Lider Katılacak

Moskova'da Zafer Günü Kutlamalarına 29 Lider Katılacak
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına 29 yabancı liderin katılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, etkinlik detaylarını paylaştı ve ayrıca Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov başkent Moskova'da gerçekleştirilecek Zafer Günü kutlamalarına 29 liderin katılmasının beklendiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünü anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov düzenlediği basın toplantısında etkinliğe ilişkin detayları paylaştı. Uşakov, 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek Zafer Geçit Törenine 29 yabancı liderin katılacağını söyleyerek, "Çok sayıda yabancı konuk davet ettik. Davet ettiğimiz ülkelerden 29 liderin Zafer Günü kutlamalarında hazır bulunmasını bekliyoruz" dedi. Uşakov, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Çin, Kongo, Küba, Mısır, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gine Bissau, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Güney Osetya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Vietnam ve Zimbabve liderlerinin katılması beklendiğini duyurdu.

Putin- Silva görüşmesi

Uşakov, etkinlik kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva ile ikili görüşme gerçekleştireceğini kaydetti. Rus Yardımcı, görüşmenin yerel saatle 15.30 sıralarında başlayacağını kaydederek, Rusya'nın Latin Amerika'daki öncelikli ortağının Brezilya olduğunu sözlerine ekledi.

Putin ve Xi, Ukrayna Savaşını görüşecek

Etkinliklere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de katılacak. Putin'in ayrıca 4 günlük resmi ziyaret için Moskova'ya gelecek olan Jinping ile bir araya geleceğini açıklayan Uşakov, görüşmede enerji işbirliğinin yanı sıra "çok hassas" konuların ele alınacağını bildirdi. Putin ile Jinping'in 8 Mayıs'ta çay eşliğinde yapacakları gayrı resmi sohbette Ukrayna savaşı ve Rusya-ABD ilişkilerine değineceklerini açıklayan Uşakov, "Putin ve Xi, görüşmeyi gerekli gördükleri konuları ele almak üzere özel olarak bir araya gelecekler" dedi.

Putin, 9 Mayıs'ta Sisi ile görüşecek

Yuri Uşakov, Putin'in 9 Mayıs'ta ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini bildirerek "Putin, Brezilyalı mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra Mısırlı mevkidaşıyla bir araya gelecek" dedi. Putin ve Sisi arasındaki son görüşmenin 2024 yılının Ekim ayında Kazan'da BRICS Zirvesi sırasında gerçekleştirildiğini bildiren Uşakov, Moskova'da yapılacak görüşmede Rusya-Mısır ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirlikleri, önemli projeler ile küresel ve bölgesel konuların ele alınacağını sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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