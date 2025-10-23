Haberler

Moğolistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Zandanshatar'ın Görevden Alınma Kararını İptal Etti

Güncelleme:
Moğolistan Yüksek Mahkemesi, parlamentonun geçtiğimiz hafta Başbakan Gombojav Zandanshatar'ı görevden alma kararını yasal gerekçelerle iptal etti. Mahkeme, kararın usul hatalarıyla alındığını belirtti.

Moğolistan Yüksek Mahkemesi, parlamentonun Başbakan Gombojav Zandanshatar'ı görevden almak için geçtiğimiz hafta kabul ettiği kararın yasal bir dayanağı olmadığına hükmederek, iptal etti.

Moğolistan'da siyasi kriz çıktı. Moğolistan Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz hafta parlamentodan güvenoyu alamayarak istifa eden Başbakan Gombojav Zandanshatar'a ilişkin karar açıkladı. Mahkeme, parlamentonun Başbakan Gombojav Zandanshatar'ı görevden almak için kabul ettiği kararın yasal bir dayanağı olmadığına hükmederek, iptal etti.

Yüksek mahkeme kararında, Zandanshatar'ın görevden alınmasına ilişkin parlamentonun kararını pazartesi günü "yanlış oylama formülü kullanımı" da dahil olmak üzere usul hataları gerekçesiyle veto eden Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın tarafında yer aldı.

Moğolistan parlamentosu, geçtiğimiz hafta Cuma günü kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Parlamento Başkanlığı görevlerinde de bulunan Gombojav Zandanshatar'ın azlini oylamıştı. Parlamentonun desteğini kaybeden Zandanshatar, istifa etmişti. - ULAN BATUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
