Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda, mevlidlerde ve hayırlarda kullanılması amacıyla hizmete alınan mobil ikram aracından vatandaşlara pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Camii'nde kıldığı Cuma namazı ve esnaf selamlaşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılara pilav ayran ikramında bulundu. Pilav dağıtımında Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Funda Solak, başkan danışmanları ve daire başkanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav hayrı öncesinde Hacı Bayram Camii Emekli İmamı Hafız Bilal Demiryürek tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Ellerin hep birlikte semaya açılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meydanda bulunan vatandaşlara seslendi.

Mevlid Kandilini kutladı

Meydanda bulunan tüm vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum, hayırlı Cumalar diliyorum. Bugün Müslümanlığın en güzel günlerinden biri, Kandil günümüz. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum, sağlıkla sıhhatle nice kandilleri Rabbimden niyaz ediyorum. Okunan duaların, yapılan hayırların yüce Allah katında katında kabul edilmesini niyaz ediyorum. Bugün çok değerli Bilal hocam yanımda. Böylesi bir günde bizleri ihya ettiğiniz için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum, şükranlarımı sunuyorum, ağzınıza yüreğinize sağlık. Burada yeni hizmete aldığımız Mobil İkram Aracımızla hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Artık bütün Manisa'da gerektiği yerlerde kullanılacak. Mezarlıklarda, mevlidlerde, hayırlarda kullanılması amacıyla alındı. Bugün de ilk defa Büyükşehir Belediyemiz ve çalışanlarımız adına bu araçla hayrımızı yapıyoruz. Allah kabul etsin, hayırlı hizmetlerde kullanılsın diyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun var olun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından Mobil İkram Aracı ile Manisalılara pilav dağıttı. - MANİSA