Mobil AK Parti İletişim Merkezi ekibi İzmir'de kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Nefer" olarak adlandırılan ekip üyeleri, yerli otomobil Togg ile geldikleri Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nde kahvehane ve evlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden iletişim merkezi görevlileri, talep ve önerilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını aktardı.

AKİM Koordinatörü Cihan Çalık, gazetecilere 6 Mart 2003'te kurulan AKİM'in "Milletimizin sesi bizim rehberimizdir" şiarıyla yola çıktığını söyledi.

Çalık, AKİM çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"444 25 44 numaralı telefon hattımız, yüz yüze geldiğimiz vatandaşlarımız ve internet sitemizden aldığımız başvurularla 3 milyon başvuruya ulaştık. Son 10 aydır yürüttüğümüz Mobil AKİM projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Belgin Uygur'un önderliğinde 10 pilot ilde uygulamaya başladık, bir aşama daha kaydettik, Türkiye genelinde Mobil AKİM projemizi hayata geçirdik."

Vatandaşları taleplerini, sorunlarını yerinde dinlediklerini ifade eden Çalık, ağırlıklı olarak yerel konulara ilişkin talep aldıklarını anlattı.

Çalık, yerel sorunları ilgili mercilere iletmek suretiyle çözümü hızlandırmayı amaçladıklarını kaydederek, "İzmir'den çok ciddi bir talep vardı. Dün Ödemiş ve Selçuk ilçemizde Mobil AKİM ekiplerimiz hane ziyaretleri yaptılar. Bugün de Menemen'deyiz. Hafta başına doğru da Manisa'nın Kula ilçesinde olacağız. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak altyapıyla alakalı sorunlarını iletiyorlar. Bunun yanı sıra yine günlük gündemle alakalı görüşlerini iletiyorlar." diye konuştu.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ise partilerinin gücünü milletten aldığını, onların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle Sakini Erdal Sakarya da ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Köylünün ve milletin arkasında duruyorlar. Memnun kaldık." dedi.

Yusuf Şen de hatırlanmanın güzel bir şey olduğunu ifade etti.